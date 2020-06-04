Портал госуслуг готов принять заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию

15:46
Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин
Портал государственных услуг будет готов с 5 июня принимать заявки от граждан, планирующих участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом рассказал глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.
"Мы уже реализовали по согласованию с ЦИК электронную форму заявления", – сообщил Шадаев. По словам главы Минкомсвязи, с пятницы, 5 июня, можно будет открыть данную форму на сайте госуслуг, если данное решение и порядок окончательно утвердят.
Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Все желающие смогут проголосовать в течение шести дней до назначенной даты.
В ЦИК сказали, что присутствующих на избирательном участке обеспечат средствами индивидуальной защиты. Так, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8–12 человек в час на одном избирательном участке.
Известно, что ЦИК возобновила работу по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ.
Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что голосование по поправкам в школах не помешает проведению ЕГЭ.
Наблюдатели на голосовании по поправкам в Конституцию смогут пройти тест на коронавирус
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