Портал госуслуг готов принять заявки на электронное голосование по поправкам в Конституцию

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Портал государственных услуг будет готов с 5 июня принимать заявки от граждан, планирующих участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию России. Об этом рассказал глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев, передает ТАСС.

"Мы уже реализовали по согласованию с ЦИК электронную форму заявления", – сообщил Шадаев. По словам главы Минкомсвязи, с пятницы, 5 июня, можно будет открыть данную форму на сайте госуслуг, если данное решение и порядок окончательно утвердят.

Президент РФ Владимир Путин ранее подписал указ о проведении голосования по поправкам в Конституцию РФ 1 июля. Все желающие смогут проголосовать в течение шести дней до назначенной даты.

В ЦИК сказали, что присутствующих на избирательном участке обеспечат средствами индивидуальной защиты. Так, в целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8–12 человек в час на одном избирательном участке.

Известно, что ЦИК возобновила работу по подготовке и проведению голосования по поправкам в Конституцию РФ.

Глава Минпросвещения Сергей Кравцов отметил, что голосование по поправкам в школах не помешает проведению ЕГЭ.