Тест системы онлайн-голосования в Москве планируется провести после 12 июня

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов
Тестирование московской системы дистанционного голосования планируется провести после 12 июня, сообщает ТАСС со ссылкой на начальника управления по совершенствованию территориального управления и развитию смарт-проектов правительства Москвы Артема Костырко.
По его словам, открыть запись для граждан, желающих принять участие в дистанционном электронном голосовании, столичные власти готовы уже с 5 июня.
"Связали учетные записи на портале мэра и правительства Москвы с регистром жителей, теперь у них есть и техническая, и нормативная возможности для голосования", – рассказал Костырко на заседании ЦИК.
Он уточнил, что вопросы и бюллетень для такого тестирования пока не утверждены.
Ранее глава министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ Максут Шадаев рассказал, что портал госуслуг будет готов с 5 июня принимать заявки от граждан, планирующих участвовать в электронном голосовании по поправкам в Конституцию.
Голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля. Все желающие смогут проголосовать в течение шести дней до назначенной даты.
Присутствующих на избирательном участке обеспечат средствами индивидуальной защиты. В целях обеспечения санитарной безопасности количество голосующих не будет превышать 8–12 человек в час на одном избирательном участке.
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