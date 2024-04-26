Экономист Сухарев оценил шансы на снижение ключевой ставки в РФ

Фото: 123RF/dobrydnev

Инфляция в РФ относительно высока в представлениях Банка России, поэтому снижать ключевую ставку пока не должны начинать. Об этом в эфире радио КП заявил экономист Олег Сухарев.

При этом он отметил, что причин держать ставку на высокой планке так долго не было, поскольку свою роль она сыграла еще два года назад. После этого необходимо было принимать иные решения по валютным спекулянтам, указал эксперт.

Экономист подчеркнул, что по другим парадигмам надо было давно менять подходы к регулированию финансового фондового рынка и банковской системе, чтобы вовлекать элементы финансовой общей системы в создание новых производственных мощностей.

"То есть такой антипод социального развития, которое превращается просто в такую социальную кость, которая периодически бросается населению. Есть и увеличение зарплаты, увеличение пенсии определенное, но весьма небольшое на общем фоне барышей и прибыли, например, банковской системы", – сказал собеседник радио.

По словам Сухарева, при снижении ключевой ставки во втором полугодии в экономике не произойдет ничего особенного. Он напомнил, что такая политика уже существовала и она оказалась неэффективной.

"Ее будут снижать с 16 до 14, потом с 14 до 12, потом доведут в лучшем случае до 10 и будут долго на этом параметре стоять, прежде чем снизить до 7. <...> Но в рамках тех вешек и той траектории, которая расставлена, они ее обосновывают своей логикой, не понимая, что можно улучшать экономику в границах неэффективности и любоваться, как ты здорово развиваешься в этих границах. Правда, эти вешки неэффективны сами по себе", – добавил экономист.

В заключение эксперт призвал поменять подходы к правилам финансового рынка, структуре и управлению.

26 апреля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ЦБ подчеркнули, что инфляция постепенно начинает слабеть, однако по-прежнему остается высокой.

Вместе с тем глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина допустила снижение ставки в начале второго полугодия, однако не исключила ее сохранения на уровне 16% до конца года.

