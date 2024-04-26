Набиуллина: снижение ключевой ставки может произойти в начале второго полугодия

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Центробанк РФ допускает снижение ключевой ставки в начале второго полугодия, однако не исключает ее сохранения на уровне 16% до конца года. Об этом заявила глава ЦБ РФ Эльвира Набиуллина на пресс-конференции по итогам заседания совета директоров регулятора.

По ее словам, сроки снижения ставки зависят от скорости замедления текущего роста цен.

"При слишком медленной дезинфляции не исключаем сохранения текущей ключевой ставки до конца года", – подчеркнула глава Банка.

Набиуллина добавила, что регулятор готов держать ключевую ставку на высоких уровнях столько, сколько это будет необходимо для устойчивого замедления инфляции.

26 апреля Банк России принял решение сохранить ключевую ставку на уровне 16% годовых. В ЦБ подчеркнули, что инфляция постепенно начинает слабеть, однако по-прежнему остается высокой. Из-за сохраняющегося повышенного внутреннего спроса, превышающего возможности расширения предложения, инфляция будет возвращаться к цели несколько медленнее.

Ранее Владимир Путин заявил, что уверен в дальнейшем снижении ключевой ставки Центробанка. Он отмечал, что его предположения о снижении ставки основаны на тенденциях, которые складываются в экономике. Путин говорил, что ставка будет снижаться и по мере развития проектов.

