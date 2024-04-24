Аналитик Беляев раскритиковал прогноз Минэкономразвития в 2024 году

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Финансовый аналитик, эксперт Ассоциации развития финансовой грамотности, кандидат экономических наук Михаил Беляев в эфире радио КП оценил прогноз Минэкономразвития по росту экономики РФ в 2024 году до 2,8%.

Эксперт подчеркнул, что прогноз рисует довольно благоприятную картину, однако такие документы пассивные.

"Это прогнозы лаборантов из какого-нибудь научно-исследовательского института. Дело в том, что прогноз министерства от лаборантов должен отличаться тем, что это должен быть действенный прогноз, не пассивная констатация – мы ожидаем, мы ждем. А что мы будем делать и что мы сделаем для того, чтобы у нас темпы роста были выше, безработица была ниже и чтобы зарплаты, опять-таки, были выше", – отметил он.

Поэтому, считает Беляев, прогнозы должны делать министерства и Центробанк. Он указал, что власти необходимо стимулировать повышение экономики всеми возможными способами.

"И в этих условиях если она (ключевая ставка. – Прим. ред.) будет существовать на уровне 16%, то тогда прогнозы Решетникова (глава Минэкономразвития Максим Решетников. – Прим. ред.), дай бог, чтобы они сбылись. Это значит, что, во-первых, нам этот год надо фактически прожить с высокой ключевой ставкой. Во-вторых, я слышу, что ее начнут снижать во второй половине года – это сентябрь, октябрь, и там будет снижение, ну, дай бог, по одному процентному пункту в месяц", – пояснил эксперт.

Таким образом, заметил аналитик, ключевая ставка опустится до уровней, на которых сможет работать экономика, – максимум 8%.

"Значит, с момента начала снижения ставки, если это будет устойчивое такое намерение, до 8% надо будет еще подождать 8 месяцев. Значит, как минимум полтора года мы будем жить, наша экономика будет существовать с наброшенной петлей на шее. В Испании это был пыточный инструмент, гаррота назывался", – заключил Беляев.

22 марта Центробанк РФ второй раз подряд сохранил ключевую ставку на уровне 16% годовых. По информации регулятора, инфляция постепенно начинает слабеть, однако по-прежнему остается высокой. ЦБ считает, что пока рано делать выводы о дальнейшей скорости дезинфляционных тенденций, учитывая проводимую Банком денежно-кредитную политику.

