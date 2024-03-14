ЦБ РФ спрогнозировал рост ипотечного рынка в 2024 году на уровне 7–12%

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Российский Центробанк прогнозирует рост ипотечного кредитования на уровне 7–12% в текущем году. Об этом рассказал первый замдиректора департамента денежно-кредитной политики регулятора Андрей Ганган.

"Мы уже сейчас видим, что, несмотря на жесткие денежно-кредитные условия, кредитный портфель ипотечный не упал, продолжает расти, даже в рыночном сегменте", – цитирует его ТАСС.

Между тем в ЦБ поддержали предложение запустить в стране жилищные депозиты. Согласно документу, договор жилищных сбережений можно открыть только физлицу и не менее чем на год, а средства с него можно будет задействовать только для покупки жилья.

Ранее доктор экономических наук Елена Иванкина заявила, что граждане РФ, которые взяли ипотеку по текущим ставкам на 20 лет, могут переплатить по кредиту 400%, или четыре стоимости квартиры. По ее словам, действующие сейчас ставки являются заградительными и призваны сократить спрос на жилье.

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