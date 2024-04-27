Полиция Молдавии отпустила после допроса делегацию Гагаузии, вернувшуюся из РФ

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Полицейские Молдавии отпустили после допроса членов делегации Гагаузии во главе с руководителем автономии Евгенией Гуцул, которые возвращались в страну из РФ. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на советника Гуцул Юрия Кузнецова.

По его словам, правоохранители провели тщательную проверку четырех представителей делегации и их вещей. Всего дипломаты провели на допросе около двух часов.

Ранее Евгения Гуцул сообщала, что после прилета в Кишинев ее держали более часа в аэропорту. Она рассказала, что ее хотели допросить, однако позже передумали.

Глава Гагаузии третий раз была в РФ. В последний свой визит она стала участницей съезда молдавских политиков и общественников, поддерживающих вступление Молдавии в ЕАЭС, на котором было объявлено о создании блока "Победа-Виктория".