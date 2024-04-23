Власти Молдавии конфисковывали деньги у вернувшихся со съезда оппозиции в Москве

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Сотрудники полиции изъяли деньги у вернувшихся со съезда молдавской оппозиции в Москве политиков прямо в аэропорту Кишинева. Об этом сказано в заявлении оппозиционного блока "Победа", передает ТАСС.

Оппозиция заявила, что многим вернувшимся угрожали на допросе, а также забирали последние деньги на дорогу.

"Многие из вернувшихся – пожилые люди. Их оставили без воды. Некоторым пришлось вызывать скорую, не каждый сможет выдержать такой прессинг", – сообщил блок "Победа".

Теперь, как сказано в сообщении, оппозиция ожидает реакции от мирового сообщества на действия властей республики. Блок предположил, что за этим стоят президент Молдавии Майя Санду и контролирующая правительство проевропейская "Партия действия и солидарности".

"Граждане Молдавии нуждаются в защите от преступников, которые засели в администрации президента", – заключили в "Победе".

Оппозиционный съезд состоялся 21 апреля в одной из столичных гостиниц. На нем представители оппозиционных партий государства подписали соглашение о создании политического блока "Победа".

На следующий день правоохранительные органы в аэропорту Кишинева стали останавливать под разными предлогами участников съезда молдавской оппозиции в Москве.

