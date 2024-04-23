23 апреля, 08:06Политика
Власти Молдавии конфисковывали деньги у вернувшихся со съезда оппозиции в Москве
Фото: depositphotos/frimufilms
Сотрудники полиции изъяли деньги у вернувшихся со съезда молдавской оппозиции в Москве политиков прямо в аэропорту Кишинева. Об этом сказано в заявлении оппозиционного блока "Победа", передает ТАСС.
Оппозиция заявила, что многим вернувшимся угрожали на допросе, а также забирали последние деньги на дорогу.
"Многие из вернувшихся – пожилые люди. Их оставили без воды. Некоторым пришлось вызывать скорую, не каждый сможет выдержать такой прессинг", – сообщил блок "Победа".
Теперь, как сказано в сообщении, оппозиция ожидает реакции от мирового сообщества на действия властей республики. Блок предположил, что за этим стоят президент Молдавии Майя Санду и контролирующая правительство проевропейская "Партия действия и солидарности".
"Граждане Молдавии нуждаются в защите от преступников, которые засели в администрации президента", – заключили в "Победе".
Оппозиционный съезд состоялся 21 апреля в одной из столичных гостиниц. На нем представители оппозиционных партий государства подписали соглашение о создании политического блока "Победа".
На следующий день правоохранительные органы в аэропорту Кишинева стали останавливать под разными предлогами участников съезда молдавской оппозиции в Москве.