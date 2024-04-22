Депутат Молдавии Таубер заявила об остановке участников съезда оппозиции в аэропорту

Фото: ТАСС/EPA/DUMITRU DORU

Сотрудники правоохранительных органов в аэропорту Кишинева останавливают под разными предлогами участников съезда молдавской оппозиции в Москве. Об этом рассказала депутат парламента Марина Таубер в беседе с ТАСС.

"Это большая часть делегатов съезда "Победа" из разных районов Республики Молдова", – рассказала Таубер.

По ее данным, люди прилетели в кишиневский аэропорт из Москвы, однако их держат уже примерно 3 часа без каких-либо объяснений.

Спустя время стало известно, что людей начали пропускать.

Оппозиционный съезд состоялся 21 апреля в одной из столичных гостиниц. На нем представители оппозиционных партий государства подписали соглашение о создании политического блока "Победа".

