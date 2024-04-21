Глава Гагаузии прибыла в Москву на съезд сторонников вступления Молдавии в ЕАЭС

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Глава Гагаузии Евгения Гуцул прибыла в Москву на съезд молдавских политиков и общественных деятелей, поддерживающих вступление республики в ЕАЭС. Об этом сообщает РИА Новости.

Съезд проходит в одной из гостиниц в центре столицы. В числе участников присутствуют молдавские политики, в том числе Илан Шор, а также лидеры партий "Возрождение", Victorie, "Альтернативная сила спасения Молдовы" и других.

Ранее Гуцул прибыла в Москву 9 апреля. До этого она посещала российскую столицу в марте. В городе она встретилась председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко.

Более того, тогда у Гуцул состоялась встреча с Владимиром Путиным. Они пообщались на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

