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12 апреля, 18:48

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Гуцул: российские карты "Мир" в Гагаузии начнут выдавать с 1 мая

Глава Гагаузии заявила, что карты "Мир" начнут выдавать в автономии с 1 мая

Фото: 123RF/melenansk

Выдача российских карт "Мир" в Гагаузии начнется с 1 мая. Об этом сообщила глава автономного территориального образования Евгения Гуцул в интервью программе De facto на телеканале GRT.

"Это все реально. Это все будет работать", – заявила она.

Ранее Промсвязьбанк (ПСБ) подписал соглашение об обеспечении Гагаузии возможностью трансграничных платежей с использованием работающей на территории Российской Федерации платежной системы "Мир". Гуцул рассказала, что теперь этой картой смогут пользоваться порядка 25 тысяч человек, включая 20 тысяч пенсионеров и 5 тысяч бюджетников.

Гуцул не раз указывала, что большинство граждан Молдавии не желают прерывать связи с российской стороной. По ее словам, Россия со своей стороны заинтересована в дружеских и долгосрочных отношениях с Кишиневом. Однако президент Молдавии Майя Санду якобы хочет разорвать эти отношения и втянуть страну в войну.

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