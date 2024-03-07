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Большинство граждан Молдавии не желают прерывать связи с российской стороной. Об этом заявила глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул в эфире телеканала "Россия-24".

Она отметила, что действующие власти Молдавии обещали своим гражданам жизнь по европейским стандартам при поддержке ЕС. Однако в действительности местные жители живут все хуже и хуже.

В своем телеграм-канале Гуцул добавила, что Россия со своей стороны заинтересована в дружеских и долгосрочных отношениях с Кишиневом. Однако президент Молдавии Майя Санду хочет разорвать эти отношения и втянуть страну в войну.

Евгения Гуцул прибыла в Москву в рамках рабочей поездки 1 марта. После прибытия она встретилась с председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко, которая во время встречи заявила, что Россия поддерживает взвешенный и прагматичный курс Гагаузии, в связи с чем готова оказывать помощь по любым вопросам.

Гуцул отмечала, что в данный момент нет каких-либо предпосылок для того, чтобы говорить о выходе Гагаузской автономии из состава Молдавии. По ее словам, все противоречия региона с Кишиневом находятся "в политической плоскости" и носят искусственный характер.

Глава Гагаузии также встретилась с Владимиром Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Молдавский оппозиционер Илан Шор допустил, что Евгению Гуцул могут арестовать в аэропорту Кишинева после возвращения в страну из России.

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