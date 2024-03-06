Фото: телеграм-канал "Евгения Гуцул"

Владимир Путин встретился с главой Гагаузии Евгенией Гуцул на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе. Это подтвердил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

"Да. На полях форума", – сообщил он.

Ранее Гуцул заявила, что сейчас нет каких-либо предпосылок, говорящих о выходе Гагаузской автономии из состава Молдавии. Все противоречия региона с Кишиневом находятся "в политической плоскости" и носят искусственный характер, указала она.

В свою очередь, Песков сообщил, что власти Молдавии поражены "бациллой русофобии", одно это является их ошибкой. Он указал, что Кишинев отказывается от любых диалогов с Москвой.

Вместе с тем он поделился, что РФ всегда выступала за реанимацию контактов с Молдавией. Кроме того, продолжил Песков, Москва хотела бы восстановить добрые отношения со страной.

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