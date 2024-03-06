06 марта, 12:44Политика
Молдавия намерена приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе
Фото: depositphotos/luckyuran
Молдавия намерена приостановить действие Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Кабмин республики направит соответствующий проект на утверждение в парламент. Трансляция с заседания доступна на странице правительства в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).
Госсекретарь Минобороны страны Валерий Мижа призвал учитывать то, как изменились обстоятельства с момента подписания соглашения в 1990 году.
"Учитывая существенное изменение обстоятельств с момента подписания договора, его действие будет приостановлено с возможностью возвращения к его реализации", – отметил он.
В мае прошлого года Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе. Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.
Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.
В свою очередь, генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать после выхода России из соглашения. По его словам, это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления Североатлантического альянса.
Путин подписал закон о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе
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