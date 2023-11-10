Столтенберг призвал усилить НАТО после выхода РФ из ДОВСЕ

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Основные механизмы контроля над вооружениями перестали действовать после выхода России из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ), заявил генсек НАТО Йенс Столтенберг. Его слова приводит ТАСС.

Также он возложил на Москву ответственность за прекращение действия Договора о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ) и Договора о ликвидации ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД).

По словам генсека, все это сделало мир более опасным и демонстрирует важность усиления Североатлантического альянса.

Ранее эксперт в области национальной безопасности Уильям Фрир сообщил, что Россия способна оснастить свою армию большим числом новой военной техники после выхода из ДОВСЕ. Как подчеркнул эксперт, такое решение РФ стало символическим уничтожением моста, который "был закрыт 15 лет".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова начинать диалог по стратегической стабильности. По его словам, в настоящее время нет никаких предпосылок к диалогу по данному вопросу.

До этого страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение приняли Великобритания, США и другие союзники по блоку.

10 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.

Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.

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