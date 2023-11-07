США считают, что приостановка участия в ДОВСЕ усилит возможности НАТО

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США считают, что приостановка участия страны в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ) усилит возможности НАТО к сдерживанию и обороне, сообщает РИА Новости со ссылкой на Белый дом.

В администрации президента США уточнили, что приостановка обязательств по ДОВСЕ усилит способности Альянса по обороне и сдерживанию, сняв ограничения.

"Ограничения, которые больше не связывают Россию после выхода Москвы из договора", – говорится в заявлении Белого дома.

Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса объявили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение приняли Великобритания, США и другие союзники по блоку.

Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на Госдепартамент США сообщило о планах Вашингтона приостановить участие в Договоре с 7 декабря.

10 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.

Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.

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