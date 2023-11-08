Песков заявил о готовности РФ к диалогу по стратегической стабильности

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Российская сторона готова начинать диалог по стратегической стабильности, отметил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков.

Ранее американские власти осудили решение РФ выйти из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). В США заявили, что Москва не оставила выбора Вашингтону, кроме как выйти из договора.

По словам пресс-секретаря президента России, в настоящее время нет никаких предпосылок к диалогу по данному вопросу.

"Диалог однозначно необходим. Он не может осуществляться в режиме от одной стороны чтения нотаций другой стороне. Такого режима мы практиковать не будем. Но полагаем, что этот диалог крайне необходим, и безусловно, мы готовы его начинать", – подчеркнул он.

Песков также сделал акцент на том, что де факто ситуация с выходом из договора никак не изменится.

Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября. В МИД РФ подчеркнули, что на данный момент никакие договоренности с НАТО в сфере контроля над вооружениями невозможны. Власти государств – членов Североатлантического альянса продемонстрировали свою недоговороспособность, считают в ведомстве.

В свою очередь, страны Североатлантического альянса объявили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение приняли Великобритания, США и другие союзники по блоку.

Издание The Wall Street Journal со ссылкой на американский Госдепартамент сообщило о планах Вашингтона приостановить участие в Договоре с 7 декабря.



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