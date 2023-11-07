07 ноября, 18:00Политика
В НАТО заявили о подрыве евроатлантической безопасности из-за выхода РФ из ДОВСЕ
Фото: 123RF/stlegat
Члены НАТО осудили решение России о выходе из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом говорится в заявлении Альянса, которое приводит РИА Новости.
Отмечается, что союзники осуждают решение России о выходе из ДОВСЕ, которое является крайним в серии действий, "систематически подрывающих евроатлантическую безопасность".
В Альянсе добавили, что Россия продолжает демонстрировать пренебрежение контролем над вооружениями, игнорируя ключевые принципы взаимности, прозрачности и соответствия требованиям, верификации.
В блоке заявили, что привержены снижению военных рисков, ложных представлений и конфликтов, а также стремлению укреплять доверие на основе принципов прозрачности и взаимности.
"Члены НАТО приглашают те государства, которые разделяют это обязательство и эти принципы, присоединиться к нашим усилиям, чтобы внести вклад в повышение предсказуемости и стабильности в евроатлантическом регионе", – говорится в заявлении.
Ранее сообщалось, что страны Североатлантического альянса объявили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение приняли Великобритания, США и другие союзники по блоку.
Американское издание The Wall Street Journal со ссылкой на Госдепартамент США сообщило о планах Вашингтона приостановить участие в Договоре с 7 декабря.
10 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.
Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.
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