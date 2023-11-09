Выход России из ДОВСЕ может означать перевооружение Вооруженных сил РФ – СМИ

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Россия способна оснастить свою армию большим числом новой военной техники после выхода из Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Об этом сообщает газета Express со ссылкой на эксперта в области национальной безопасности Уильяма Фрира.

"Россия может попытаться значительно перевооружиться после разрыва исторического договора времен холодной войны", – отметил он.

Как подчеркнул эксперт, такое решение РФ стало символическим уничтожением моста, который "был закрыт 15 лет".

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российская сторона готова начинать диалог по стратегической стабильности. По его словам, в настоящее время нет никаких предпосылок к диалогу по данному вопросу.

До этого страны НАТО объявили о намерении бессрочно приостановить участие в Договоре об обычных вооруженных силах в Европе. Такое решение приняли Великобритания, США и другие союзники по блоку.

10 мая Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о денонсации Договора об обычных вооруженных силах в Европе (ДОВСЕ). Спустя несколько дней депутаты одобрили документ.

Процедура выхода России из ДОВСЕ была завершена 7 ноября.

Новости часа: выступления США на конференции ДОВСЕ подтвердили правильность выхода РФ