Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12 марта, 15:13

Политика

Глава Гагаузии считает, что власти Молдавии ищут способ наказать ее за встречу с Путиным

Фото: 123RF/butenkow

Глава Гагаузской автономии в составе Молдавии Евгения Гуцул сказала, что молдавские власти ищут способ наказать ее за встречу с Владимиром Путиным. Об этом она сообщила в эфире телеканала "Россия 24".

Более того, она надеется, что власти не пойдут в ее отношении на крайние меры, и отстаивание позиции Гагаузской автономии продолжится.

Гуцул прибыла в Москву 1 марта в рамках рабочей поездки, а 6 марта она встретилась с Путиным на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сочи. Также политик утверждала, что сейчас нет каких-то предпосылок для выхода Гагаузской автономии из состава Молдавии, а все противоречия с Кишиневом находятся в "политической плоскости" и носят искусственный характер.

Позже молдавский оппозиционер Илан Шор сообщил о возможности ареста Гуцул, когда та прилетит из России. Однако глава Гагаузии вернулась в Молдавию и без препятствий пересекла границу в аэропорту Кишинева.

Читайте также


политика
Ещё больше новостей — в телеграм-канале Москва 24 Подписывайтесь!
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика