08 марта, 16:48Политика
Глава Гагаузской автономии Гуцул вернулась в Молдавию
Фото: kremlin.ru
Глава Гагаузской автономии Евгения Гуцул вернулась в Молдавию из Сочи и без препятствий пересекла границу в аэропорту Кишинева. Об этом пишет ТАСС.
На выходе ее встретили сторонники и родственники. О возможном аресте Гуцул ранее заявил молдавский оппозиционер Илан Шор.
"Я не нарушала закон. Я ничего плохого не сделала. Наоборот хочу, чтоб мы дружили со всеми, особенно с Россией", – сказала Гуцул.
По словам главы Генерального инспектората полиции Молдавии Виорела Чернауцану, спецназ МВД в аэропорту не имеет никакого отношения к приезду Гуцул.
Конфликт между Кишиневом и автономией обострился в прошлом году после победы на местных выборах Гуцул. Тогда президент Молдавии и правящая партия попытались объявить выборы незаконными.
1 марта она в рамках рабочей поездки прибыла в Москву. По словам Гуцул, большинство граждан страны не желают прерывать связи с РФ
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