Глава Гагаузии приехала в Москву с рабочим визитом

Фото: РИА Новости/Sputnik/Дмитрий Осматеско

Глава Гагаузской автономии Молдавии Евгения Гуцул прибыла в Москву с рабочим визитом. Об этом сообщает РИА Новости.

Подробной информации о планах Гуцул в столице России не сообщается.

До этого глава Гагаузии посетила Москву в марте. В городе она встретилась председателем Совфеда РФ Валентиной Матвиенко. Спикер верхней палаты парламента сообщила Гуцул, что России поддерживает прагматичный курс Гагаузии.

Более того, в Москве у Гуцул состоялась встреча с Владимиром Путиным. Они пообщались на полях Всемирного фестиваля молодежи в Сириусе.

