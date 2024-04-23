Генпрокуратура Молдавии усмотрела признаки госизмены в создании блока "Победа"

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Исполняющий обязанности генпрокурора Молдавии Ион Мунтяну заявил, что создание блока "Победа" может угрожать безопасности государства. Об этом пишет информационный портал ZDG.

Мунтяну подчеркнул, что прокуратура, органы уголовного розыска и госбезопасности следят за действиями молдавских политиков в Москве. В свое время каждое действие будет квалифицировано, заверил он.

"Компонент преступления "измена" также рассматривается в связи с событиями, свидетелями которых мы все являемся", – прокомментировал генпрокурор.

По словам Мунтяну, в настоящее время прокуратура расследует действия нескольких политиков, создавших в Москве блок "Победа".

Представители оппозиционных партий Молдавии 21 апреля подписали соглашение о создании политического блока. По словам лидера партии "Шор" Илана Шора, "Победу" создали для восстановления политических взаимоотношений с РФ, странами СНГ и ЕАЭС.

Подписи на документе поставили лидер партии "Шор" Илан Шор, представители партий "Возрождение" Наталья Параска, "Шанс" – Алексей Лунгу, Victorie – Вадим Грозаву, "Альтернативная сила спасения Молдовы" – Александр Бескиеру.

Позднее сотрудники полиции изъяли деньги у вернувшихся со съезда молдавской оппозиции в Москве политиков прямо в аэропорту Кишинева.

