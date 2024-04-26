РИА Новости: памятник советским солдатам демонтировали в украинском Ровно

26 апреля, 23:52Политика
Фото: depositphotos/mariakarabella
Памятник советским солдатам сбросили с постамента в городе Ровно на северо-западе Украины. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на местные издания.
По данным СМИ, речь идет о памятнике на холме Славы. Были демонтированы барельеф и фигуры советских солдат, которые установили здесь около 40 лет назад.
Журналисты уточнили, что местные власти собираются утилизировать памятник как металлолом, а на месте постамента открыть музей.
Ранее власти болгарской столицы Софии возобновили процесс демонтажа памятника Советской армии. В частности, 22 апреля с постамента сняли облицовочные плиты с надписями.
До этого сообщалось, что украинские власти хотят переименовать еще более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению местного правительства, так или иначе связаны с РФ. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной раде.
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