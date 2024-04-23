ТАСС: на Украине хотят переименовать еще более 300 "связанных с РФ" топонимов

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Украинские власти хотят переименовать еще более 300 населенных пунктов, названия которых, по мнению местного правительства, так или иначе связаны с РФ. Соответствующий проект постановления зарегистрирован в Верховной раде, передает ТАСС.

Согласно тексту документа, предлагается переименовать 7 районов, 15 городов, 54 поселка и 267 сел. Постановление предполагает заменять, в частности, названия Первомайское, Первого мая, Молодогвардейск и другие топонимы, имевшие русскоязычную основу.

В январе этого года украинские СМИ сообщали о том, что жители села Пушкино Закарпатской области выступили против демонтажа памятника советскому солдату. На фоне этого местные издания призвали Службу безопасности страны (СБУ) провести профилактический разговор со старостой села.

До этого сообщалось, что власти Украины намереваются изменить названия городов в Крыму в рамках "деколонизации". В украинском министерстве реинтеграции заявили, что им будут возвращены "исторические наименования на крымско-татарском языке".