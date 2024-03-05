Депутат Рады Гончаренко назвал ситуацию в украинском парламенте бардаком

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В Верховной раде происходит парламентский кризис на фоне сложностей и скандалов с принятием законопроекта о мобилизации. Об этом депутат Алексей Гончаренко (внесен в перечень террористов и экстремистов в РФ) написал в своем телеграм-канале, назвав ситуацию бардаком.

По его словам, в Раде возник конфликт из-за запрета выезда депутатам в командировки, который связан с возможной нехваткой голосов для принятия законопроектов.

Гончаренко добавил, что ряд фракций сообщили о намерении ставить на голосование каждую поправку к законопроекту о мобилизации, "и тогда руководство Рады решило просто отменить заседание".

В происходящем депутат обвинил фракцию "Слуга народа". Он рассказал, что именно она подала больше всего поправок к правительственному законопроекту о мобилизации.

"То есть те, что выбрали это правительство, не соглашаются с подготовленным правительством законопроектом", – написал он.

Политик подчеркнул, что правительству необходимо поговорить о происходящем в Раде, так как стране нужен "нормальный закон о мобилизации и демобилизации". Он также призвал прекратить "играть в выборы", так как у Украины "большие проблемы на фронте".

Ранее уполномоченный представитель Минобороны Украины по рекрутингу Алексей Бежевец сообщал СМИ, что украинским военным не хватает личного состава, боеприпасов и вооружения. Он считает, что это произошло из-за ряда поражений на передовой, а также по причине постоянных протестов против мобилизации, в том числе со стороны родных военнослужащих, которые требуют провести ротацию солдат.

Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации в стране 7 февраля. В частности, он предполагает возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до блокировки банковских счетов и запрета на управление транспортом.

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