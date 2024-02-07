Украинский парламент принял в первом чтении законопроект о мобилизации

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Верховная рада Украины приняла в первом чтении законопроект о мобилизации в стране. Об этом депутат парламента Ярослав Железняк написал в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, законопроект приняли без предложений комитета. До 21 февраля будет внесение правок, затем – второе чтение, уточнил он.

Соответствующий законопроект ужесточает правила мобилизации. Он предполагает возможность ограничения прав уклонистов, вплоть до блокировки банковских счетов и запрета на управление транспортом, введение электронных повесток.

Кроме того, в случае принятия проекта консульские услуги проживающим за рубежом мужчинам в возрасте от 18 до 60 лет будут оказывать только при наличии военно-учетных документов. Также по первому требованию полицейских и сотрудников военкомата мужчины обязаны предъявлять военный билет, в ином случае нарушителей будут доставлять в военкомат.

Накануне Верховная рада Украины продлила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней, до 13 мая. За продление проголосовали 335 депутатов.

Кроме того, президент Украины Владимир Зеленский подписал указ о создании в ВСУ нового отдельного рода войск – Сил беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). По его словам, беспилотные системы доказали свою эффективность в боях в небе, на земле и в море.

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