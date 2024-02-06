Зеленский подписал указ о создании Сил БПЛА в ВСУ

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Украинский президент Владимир Зеленский подписал указ о создании в ВСУ нового отдельного рода войск – Сил беспилотных летальных аппаратов (БПЛА). Об этом он рассказал в своем телеграм-канале.

"И это не вопрос будущего – это то, что должно дать вполне конкретный результат в ближайшее время", – подчеркнул политик.

По его словам, беспилотные системы доказали свою эффективность в боях в небе, на земле и в море. Зеленский отметил, что украинской армии предстоит создать программы подготовки специалистов, систематизировать опыт работы с беспилотниками, а также укомплектовать специальные подразделения.

Ранее Верховная рада Украины продлила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней, до 13 мая. За продление проголосовали 335 депутатов.

До этого лидер Украины рассказал, что в ВСУ служат до 880 тысяч человек. Кроме того, минимум 30 миллионов людей в настоящий момент работают, подчеркнул Зеленский, признав, что цифра может быть немного больше.

Экс-премьер Украины заявил, что мобилизационные резервы страны практически опустошены