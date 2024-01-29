Зеленский заявил, что в ВСУ служат 880 тысяч человек

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До 880 тысяч человек служат в Вооруженных силах Украины (ВСУ). Об этом украинский президент Владимир Зеленский заявил в интервью телеканалу ARD.

При этом он назвал армию миллионной. Кроме того, минимум 30 миллионов людей в настоящий момент работают, подчеркнул Зеленский, признав, что цифра может быть немного больше.

В декабре 2023 года Зеленский отмечал, что в Сухопутных войсках Украины служат более 600 тысяч человек. По информации украинских СМИ, численность сухопутных сил страны составляла около 250 тысяч человек к январю 2022 года.

Также украинский лидер отказался назвать точное число потерь среди вооруженных сил, однако признал, что в зоне боевых действий "гибнет все больше украинских солдат". По мнению Зеленского, это происходит из-за того, что страны Запада медлят с поставками вооружений.

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