Верховная рада продлила военное положение и мобилизацию на Украине до 13 мая

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Верховная рада Украины продлила в стране военное положение и всеобщую мобилизацию еще на 90 дней, до 13 мая. Об этом депутат украинского парламента Ярослав Железняк написал в своем телеграм-канале.

По словам парламентария, за продление проголосовали 335 депутатов. Данную меру продлили уже в десятый раз с 24 февраля 2022 года. Железняк заявил, что следующим этапом будет подписание проекта президентом.

Законопроекты о продлении в стране мобилизации и военного положения украинский лидер Владимир Зеленский внес в парламент в понедельник, 5 февраля.

Продление военного положения исключает проведение на Украине парламентских выборов, которые были намечены на конец октября 2023 года. Согласно украинской Конституции, во время действия военного положения голосование организовывать запрещается.

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