Глава ГУР Буданов заявил, что Киев не сможет обойтись без мобилизации

Фото: AP Photo/Ukrainian Presidential Press Office

Украине необходима дополнительная мобилизация, без которой она не сможет продолжать вести боевые действия. Об этом в беседе с Financial Times заявил глава Главного управления разведки (ГУР) Украины Кирилл Буданов.

"Немыслимо даже думать, что мы сможем обойтись без мобилизации. Нехватка военнослужащих ощутима", – подчеркнул он.

Кроме того, Буданов пообещал продолжать совершать атаки на территорию РФ, несмотря на западные опасения по поводу возможной эскалации ситуации.

11 января Минобороны Украины подготовило обновленную редакцию законопроекта о мобилизации, который ранее кабмин страны отозвал из парламента.

До этого зампред комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Егор Чернев рассказал, что изменения в мобилизации на Украине коснутся в том числе мужчин, покинувших территорию государства. Он отметил, что по этой категории украинцев "пока больше вопросов, чем ответов".

С просьбой призвать в армию еще 450–500 тысяч человек к президенту Украины Владимиру Зеленскому ранее обратился Генштаб ВСУ. По словам украинского лидера, он отклонил данное предложение из-за непонимания ситуации с ротациями и отпусками для военных.

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