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Украинским властям необходимо раскрыть реальные данные о потерях своей армии. Об этом заявил специалист по разработке и производству беспилотников, офицер ВСУ Юрий Касьянов в интервью местным изданиям.

По его словам, находящимся в тылу украинцам нужно понять ужас боевых действий и испытать шок от потерь ВСУ. Это заставит их активнее помогать армии Украины, убежден Касьянов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что не может раскрыть потери среди личного состава ВСУ. Одновременно с этим он признал, что в зоне боевых действий "гибнет все больше украинских солдат". По его мнению, это происходит из-за того, что страны Запада медлят с поставками вооружений.

Глава Минобороны России Сергей Шойгу в рамках селекторного совещания заявлял, что потери украинской армии за прошлый год составили 215 тысяч человек. По его словам, Вооруженные силы РФ методично снижают потенциал вражеских войск в ходе спецоперации на Украине.

Экс-генпрокурор и бывший глава МВД Украины Юрий Луценко сообщил, что потери украинских войск с начала конфликта составляют 500 тысяч солдат убитыми и тяжелораненными. Он уточнил, что в месяц потери Киева оцениваются в несколько десятков тысяч военнослужащих, поэтому была предложена мобилизация.

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