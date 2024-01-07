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Потери украинских войск с начала конфликта составляют 500 тысяч солдат убитыми и тяжелораненными. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на экс-генпрокурора и бывшего главу МВД Украины Юрия Луценко.

"Считаю, что они должны назвать количество погибших украинцев. Я знаю, что они этого не хотят и это будет воспринято тяжело. Да, это будет шоком", – подчеркнул он.

Как отметил экс-глава ведомства, в месяц потери Киева оцениваются в несколько десятков тысяч военнослужащих, поэтому была предложена мобилизация.

По мнению бывшего генпрокурора, глава страны Владимир Зеленский, главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный и министр обороны Украины Рустем Умеров должны раскрыть народу правду. Таким образом, они смогут избежать вопросы о мобилизации.

Ранее подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис сообщил, что потери Вооруженных сил Украины достигают около 500 тысяч солдат. По словам подполковника, это доказала просьба Минобороны Украины о дополнительном пополнении рядов ВСУ. Также украинские войска не могут начать новое контрнаступление из-за нехватки вооружения, уточнил Дэвис.

До этого в СМИ заявили, что властям Украины не следует отказываться от переговоров с Россией из-за провалов ВСУ на поле боя. По мнению авторов, продолжение боевых действий негативно сказывается как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии.

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