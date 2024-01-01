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Потери Вооруженных сил Украины достигают около 500 тысяч солдат. Об этом сообщил подполковник американской армии в отставке Дэниел Дэвис в эфире своего YouTube-канала.

"У нас есть косвенное подтверждение тому, что потери ВСУ неимоверно высоки", – отметил он.

По словам подполковника, это доказала просьба Минобороны Украины о дополнительном пополнении рядов ВСУ. Также украинские войска не могут начать новое контрнаступление из-за нехватки вооружения, уточнил Дэвис.

Как считает американский подполковник, Запад пытается скрывать настоящие потери ВСУ.

Ранее в СМИ заявили, что властям Украине не следует отказываться от переговоров с Россией из-за провалов ВСУ на поле боя. По мнению авторов, продолжение боевых действий негативно сказывается как на военных, так и на человеческих ресурсах украинской армии.

Между тем глава Минобороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что подразделения ВС РФ полностью освободили населенный пункт Марьинка, расположенный возле Донецка. Позднее главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки, заявив, что украинская армия отошла из западных окраин города.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения