Главком ВСУ Залужный признал потерю Марьинки

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Главком ВСУ Валерий Залужный признал потерю Марьинки, заявив, что армия отошла из западных окраин города. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на украинские СМИ.

"Города Марьинка больше нет. Украинские войска отошли из западных окраин города: в некоторых местах окопались в окрестностях Марьинки, а в других – немного дальше", – заявил Залужный.

Ранее о полном освобождении Марьинки заявил министр обороны РФ Сергей Шойгу. Он пояснил, что освобождение города позволит эффективнее защищать ДНР от огня украинской армии.

Позже Владимир Путин повысил до майора добровольца ВС РФ Александра Трошина, который отличился при взятии Марьинки. При освобождении города он был старшим лейтенантом.

Вместе с этим Путин поздравил Шойгу и попросил передать самые теплые поздравления и слова благодарности всем, кто внес свой вклад. По словам российского лидера, принимавшие участие в освобождении города достойны государственных наград.

