Путин планирует созвониться с командиром батальона, участвовавшим во взятии Марьинки

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Владимир Путин планирует созвониться с командиром батальона Александром Трошиным, который участвовал во взятии Марьинки. Об этом РИА Новости сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Планирует обязательно!" – сказал он.

Ранее российский лидер повысил Трошина до майора. Он уточнил, что по положению о прохождении воинской службы "перескакивать через ступеньку" не положено, но президент, сказал Путин, имеет право поправить этот указ. Кроме того, Путин поручил министру обороны РФ Сергею Шойгу представить ему предложения о других наиболее отличившихся военнослужащих при освобождении Марьинки.

Штурмовые отряды группировки "Юг" ВС России 25 декабря полностью освободили населенный пункт Марьинка, расположенный недалеко от Донецка. Как рассказал Шойгу, ВСУ были вынуждены существенно отодвинуть свою артиллерию после взятия города.

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