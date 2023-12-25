Путин повысил отличившегося при освобождении Марьинки добровольца Трошина до майора

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Владимир Путин решил повысить отличившегося при освобождении Марьинки добровольца старшего лейтенанта Александра Трошина до майора. Об этом пишет ТАСС.

"Я знаю, что по положению о прохождении воинской службы не положено перескакивать через ступеньку, но это положение утверждено указом президента, поэтому президент имеет право поправить это положение, этот указ", – заметил глава государства.

Он уже поручил главе Минобороны РФ Сергею Шойгу внести предложение о присвоении звания Трошину, повышая его сразу на две позиции. Также российский лидер поручил представить ему предложения о других наиболее отличившихся при освобождении Марьинки.

До этого Шойгу заявил, что командир батальона Трошин, хоть и является старшим лейтенантом, но служит "на подполковничей должности". Глава военного ведомства ранее сообщил о намерении повысить комбата до капитана.

Путин заметил, что освобождение Марьинки позволит российским войскам отодвинуть от Донецка боевые подразделения противника. Также войска получают возможность выходить на более широкий оперативный простор.

"Хочу вас поздравить. Это успех. Передайте слова благодарности всему личному составу, бойцам, которые принимали участие в разное время и на разных этапах", – сказал российский президент.



Ранее Шойгу заявил на встрече с Путиным о том, что штурмовые отряды группировки "Юг" российских вооруженных сил 25 декабря полностью освободили населенный пункт Марьинка, который расположен возле Донецка.

По словам главы военного ведомства, Вооруженным силам Украины пришлось существенно отодвинуть свою артиллерию после взятия важного населенного пункта. Также он подчеркнул, что весомый вклад в освобождение города внесла легендарная 150-я мотострелковая ордена Кутузова Идрицко-Берлинская дивизия, взявшая Рейхстаг в 1945 году.

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