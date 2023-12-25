Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Российские солдаты эвакуировали и оказали помощь украинской военнослужащей, которую на поле боя бросили сослуживцы в районе Крынок. Об этом сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем телеграм-канале.

По его словам, десантники и морпехи России в стрелковом бою одержали победу над противником в районе населенного пункта. Там, указал Сальдо, было много погибших и раненых солдат Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Женщина-военнослужащая из Украины, получившая ранения в ходе боевых действий, заметила российский беспилотник и рукой попросила о помощи, заключил губернатор.

Ранее генерал-майор украинской армии Дмитрий Марченко заявил, что в стране закончились добровольцы. С его слов, вместо потерянных на поле боя 100 военных ВСУ мобилизуют всего 20 человек.

Он также позитивно отозвался о предложении о снижении предельного призывного возраста с 27 до 25 лет. По его мнению, не стоит закрывать "дыры" на фронте женщинами, в то время как много мужчин скрываются в других странах.

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