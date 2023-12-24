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24 декабря, 14:07

Политика

ВС РФ уничтожили пусковые установки ЗРК на аэродроме в Хмельницкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация и артиллерия российской стороны уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов из Норвегии и Франции на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС России также задействовали БПЛА и ракетные войска, уточнили в ведомстве. В результате были поражены ЗРК NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции.

Кроме того, российская армия уничтожила авиационную технику, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр. По данным Минобороны РФ, ВС России нейтрализовали живую силу и военную технику украинской армии в 127 районах.

В российском оборонном ведомстве также рассказали, что группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за день отбила 8 атак ВСУ. В министерстве уточнили, что украинские войска потеряли до 350 бойцов и 16 единиц техники.

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Сюжет: Спецоперация на Украине
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