ВС РФ уничтожили пусковые установки ЗРК на аэродроме в Хмельницкой области

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Авиация и артиллерия российской стороны уничтожили пусковые установки зенитных ракетных комплексов из Норвегии и Франции на аэродроме Староконстантинов в Хмельницкой области. Об этом сообщили в Минобороны РФ.

ВС России также задействовали БПЛА и ракетные войска, уточнили в ведомстве. В результате были поражены ЗРК NASAMS производства Норвегии и Crotale-NG производства Франции.

Кроме того, российская армия уничтожила авиационную технику, средства навигационного обеспечения полетов и авиационные боеприпасы на аэродромах Канатово Кировоградской области и Днепр. По данным Минобороны РФ, ВС России нейтрализовали живую силу и военную технику украинской армии в 127 районах.

В российском оборонном ведомстве также рассказали, что группировка войск "Юг" ВС РФ на донецком направлении за день отбила 8 атак ВСУ. В министерстве уточнили, что украинские войска потеряли до 350 бойцов и 16 единиц техники.

Минобороны РФ показало работу саперов на купянском направлении