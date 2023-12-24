Военные РФ сбили 10 украинских беспилотников на донецком направлении

Фото: Министерство обороны РФ

Российские военнослужащие за сутки сбили на донецком направлении 10 беспилотников ВСУ в районах Горловки, Марьинки и Победы. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Юг" Вадима Астафьева.

Помимо этого, подразделения ВС РФ отразили 11 атак противника и нанесли поражение живой силе и технике украинской армии в районах населенных пунктов Георгиевка, Кирово, Дылеевка и Красное в ДНР.

В результате ВСУ потеряли убитыми и ранеными до 200 солдат, четыре танка, в том числе один Leopard 2, БМП Bradley и три автомобиля.

Астафьев добавил, что в ходе контрбатарейной борьбы российским войскам удалось уничтожить несколько самоходных артиллерийских установок и гаубиц ВСУ.

Ранее сообщалось, что подразделения ВС РФ отразили семь атак украинской армии на купянском направлении. Расчеты самоходной артиллерийской установки "Мста-С" уничтожили при этом танк Leopard 2 в районе населенного пункта Терны.

До этого фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении. Летчики произвели удары фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции.

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