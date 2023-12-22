Экипажи Су-34 нанесли удар управляемыми бомбами по командному пункту ВСУ – МО РФ

Фото: Министерство обороны РФ

Фронтовые бомбардировщики Су-34 нанесли удар по командному пункту и живой силе ВСУ на краснолиманском направлении. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на Минобороны России.

Летчики произвели удары фугасными авиационными бомбами с универсальным модулем планирования и коррекции. Это позволяет наносить точные удары, не входя при этом в зону поражения ПВО противника.

После подтверждения от разведки об уничтожении целей, экипажи бомбардировщиков благополучно вернулись на аэродром вылета, добавили в военном ведомстве.

Ранее глава Генштаба Вооруженных сил России Валерий Герасимов сообщил, что украинская армия за контрнаступление потеряла свыше 40% от общих потерь за все время боевых действий.

Герасимов также рассказал, что оружием большой дальности ВС РФ было уничтожено около 1 500 важных военных объектов ВСУ с начала СВО. По его словам, при помощи оружия большой дальности наносится поражение оборонным предприятиям, пунктам управления группировок войск ВСУ, критически важным объектам военного назначения.

Путин заявил, что ВС РФ улучшают положение почти по всей линии соприкосновения