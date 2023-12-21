Украинская армия планировала за 15 дней наступления блокировать Мелитополь

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Украинская армия планировала за 15 дней контрнаступления блокировать Мелитополь и продолжить наступать к Азовскому морю, Мариуполю и границе с Крымом. Об этом начальник Генерального штаба ВС РФ Валерий Герасимов сообщил на брифинга для иностранных военных атташе по итогам деятельности Минобороны РФ в этом году.

"Замыслом противника предусматривалось к исходу 15 суток наступления блокировать Мелитополь. В последующем наступать с выходом к побережью Азовского моря, городу Мариуполю и границе с Крымом", – цитирует его ТАСС.

Вместе с тем Герасимов рассказал, что Вооруженные силы Украины за контрнаступление потеряли более 40% от общих потерь за все время боевых действий.

По его словам, за полгода потери ВСУ на всех направлениях составили порядка 160 тысяч человек. Кроме того, украинская армия потеряла свыше 3 тысяч боевых бронированных машин, в том числе 766 танков, а также 121 самолет, 23 вертолета.

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