Порошенко резко раскритиковал ситуацию в ВСУ и на фронте

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Вооруженные силы Украины испытывают острую нехватку боеприпасов и дронов, заявил бывший президент республики Петр Порошенко в Верховной раде. Его слова передает РИА Новости.

"Сказать, что там не хватает снарядов, – ничего не сказать. Это то, что говорят наши военные. Сказать, что не хватает систем противовоздушной обороны, – ничего не сказать", – сказал политик, который утром вернулся с фронта.

Он добавил, что в украинской армии возник дефицит дронов, хотя на специальных складах их десятки тысяч. По словам Порошенко, это преступление, за которое нужно наказывать.

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу заявил, что с начала спецоперации украинская армия потеряла более 383 тысяч военнослужащих убитыми и ранеными. Также ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

В частности, в ходе совещания Шойгу рассказал, что российские группировки войск за время СВО на Украине освободили территорию в пять раз больше, чем была площадь ДНР и ЛНР до начала боевых действий. Он напомнил, что по итогам референдумов в состав РФ вошли четыре субъекта. Их общая площадь составила более 83 тысяч квадратных километров.

До этого украинский военный под псевдонимом Арти Грин сообщил, что ВСУ могут оставить позиции под Харьковом, которые были заняты в сентябре 2022 года. По его словам, украинским войскам нужно отойти с "неудобных" позиций", чтобы снизить потери армии.

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