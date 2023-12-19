Экс-депутат Рады заявил, что украинцы впали в отчаяние из-за положения ВСУ на фронте

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Украинцы были шокированы и впали в отчаяние из-за того, что их надежды на успехи Вооруженных сил Украины были ложными. Об этом пишет RT со ссылкой на экс-депутата Верховной рады Игоря Лапина.

Политик заявил, что гражданам Украины "внушали эйфорию быстрых побед", а также кормили надеждами посредством СМИ и других ресурсов.

"Надежды не оправдались, потому что война вносит свои коррективы", – поделился Лапин.

Бывший депутат добавил, что из-за провала украинского контрнаступления ВСУ понесли значительные потери и в селах теперь "мужчин нет, а на кладбище есть".

Ранее глава Минобороны РФ Сергей Шойгу рассказал, что с начала СВО украинская армия потеряла свыше 383 тысяч бойцов убитыми и ранеными. По его словам, также ВСУ потеряли 14 тысяч танков, боевых машин пехоты и бронетранспортеров, 553 самолета и 259 вертолетов, 8,5 тысячи орудий полевой артиллерии и реактивных систем залпового огня.

Шойгу заявил, что для всех группировок ВС РФ в зоне СВО созданы резервные полки