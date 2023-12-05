Артиллерия ВСУ ликвидировала 25 украинских солдат, хотевших сдаться

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Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли артиллерийский удар по группе из 25 украинских солдат за то, что те хотели сдаться в плен. Об этом РИА Новости заявил замкомандира 1-й стрелковой роты 1-го стрелкового батальона 110-го полка ВС РФ с позывным Купол.

С его слов, украинские военные вышли на связь и сказали, что хотят сдаться и вернуться к своим семьям. С ними наладили контакт и обозначили место, куда должны были явиться сдающиеся. Однако все они погибли в результате артиллерийского удара со стороны ВСУ, сказал Купол.

"Но, видимо, киевскому режиму это невыгодно, и киевский режим уничтожил своих военнослужащих", – отметил он.

Ранее сообщалось, что на южнодонецком направлении украинская армия потеряла 100 человек, среди них убитые и раненые. Также ВСУ потеряли четыре боевые бронированные машины и два автомобиля.

В ходе боевых действий ВС РФ уничтожили квадроцикл и до 17 украинских боевиков, а также станцию РЭБ "Нота" в районе Новомихайловского.

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