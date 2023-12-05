05 декабря, 05:33Политика
Украинские войска потеряли до 100 солдат убитыми и ранеными на южнодонецком направлении
Фото: 123RF/liudmilachernetska
Украинская армия потеряла около 100 человек убитыми и ранеными на южнодонецком направлении. Об этом пишет ТАСС, ссылаясь на начальника пресс-центра группировки войск "Восток" Олега Чехова.
Помимо этого, ВСУ также потеряли 4 боевые бронированные машины и 2 автомобиля. Чехов добавил, что авиация РФ нанесла огневое поражение живой силе и технике противника в районе Приютного.
Кроме того, мотострелковые подразделения группировки "Восток" пресекли действия украинской группы минирования и ротацию двух бригад ВСУ на южнодонецком направлении.
В ходе боевых действий российские военнослужащие уничтожили квадроцикл и до 17 украинских боевиков, а также станцию РЭБ "Нота" в районе Новомихайловского.
Ранее сообщалось, что последний путь снабжения украинской армии под Артемовском был перерезан подразделениями добровольческого штурмового корпуса "Экспедиционный".
До этого в Минобороны РФ сообщили, что подразделения ВСУ в поселке Артемовское под Артемовском бежали, бросив раненых и убитых. Некоторые украинские боевики сложили оружие и сдались в плен штурмовым группам ВДВ из состава Южной группировки войск.
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