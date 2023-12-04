Украинские боевики бежали из поселка Артемовское, бросив убитых и раненых – МО РФ

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Подразделения ВСУ в поселке Артемовское под Артемовском бежали, бросив раненых и убитых, некоторые украинские боевики сложили оружие и сдались в плен штурмовым группам ВДВ из состава Южной группировки войск. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на Минобороны РФ.

Как сообщили в военном ведомстве, десантникам в ходе разведывательных действий и доразведки позиций противника удалось с воздуха вскрыть украинскую систему обороны в Артемовском и на подступах к поселку. Кроме того, российские бойцы обнаружили основные опорные пункты и огневые средства противника.

Артиллеристы РФ подавили огневые позиции артиллерии ВСУ и уничтожили вскрытые пункты управления, а штурмовая авиация ударила по укрепленным позициям и фортификационным сооружениям, в которых укрывались украинские боевики.

В Минобороны отметили, что точные удары ВС РФ по пунктам управления и подавление огневых средств ВСУ деморализовали украинских солдат. После этого штурмовые группы ВДВ приступили к штурму Артемовского с нескольких направлений.

Штурмующие подразделения сопровождали с воздуха операторы БПЛА, которые предупреждали о вновь вскрытых огневых средствах противника и минировании путей выдвижения.

Ранее в Минобороны РФ сообщили, что морская авиация Черноморского флота уничтожила безэкипажный катер ВМС Украины, который следовал в направлении Крыма. Цель ликвидировали из штатного вооружения морской авиации флота.

До этого российские военнослужащие трижды сорвали попытки ротации украинских подразделений в районе Новомихайловки в ДНР. Кроме того, артиллеристы поразили пункты временной дислокации ВСУ в районах Константиновки и Новоукраинки.