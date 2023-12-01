Зеленский неожиданно высказался о конфликте с Россией

Фото: ТАСС/IMAGO/Eric Lalmand

Конфликт с Россией вступил в новую стадию, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Associated Press.

По его мнению, зима осложнит боевые действия после летнего контрнаступления, которое не принесло желаемых результатов из-за постоянной нехватки оружия и сухопутных войск.

На вопрос, удовлетворен ли он результатами контрнаступления, Зеленский дал сложный ответ.

"Смотрите, мы не отступаем, я этим доволен. Мы воюем со второй армией в мире, я доволен", – сказал он, имея в виду российских военных.

При этом он добавил, что Украина теряет много людей, в связи с чем он не удовлетворен. Кроме того, украинский лидер заявил, что не может быть удовлетворен из-за того, что Киев получил не все оружие, но и не может слишком сильно жаловаться.

Ранее Владимир Зеленский заявил, что вернуть Донбасс в состав Украины будет сложнее, чем Крым, поскольку жители данных территорий сами этого не хотят. Он также признался, что западные партнеры ранее говорили ему о невозможности присоединить Крым.

До этого в Минобороны России предположили, что украинская армия может использовать биологические средства из-за провала контрнаступления. В частности, украинские военные могут намеренно заразить водные источники, запасы продовольствия и корма для животных.



Российские военные вынуждают Киев переходить к пехотным атакам