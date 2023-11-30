Фото: ТАСС/AP/Efrem Lukatsky

Вернуть Донбасс в состав Украины будет сложнее, чем Крым, поскольку жители данных территорий сами этого не хотят, заявил украинский лидер Владимир Зеленский.

"Будет сложнее с Донбассом. Я считаю, что территории возвращаются с людьми. Если люди не хотят, будет очень-очень сложно. Я считаю, Донбасс вернуть ментально сложнее, потому что <...> десять лет были постоянные боевые действия", – приводит РИА Новости его слова.

Президент Украины также признался, что западные партнеры ранее говорили ему о невозможности присоединить Крым, а также предупреждали о сложностях с возвращением Донбасса.

Ранее Владимир Путин отметил, что Украины не было в составе Российской империи, эта страна сформировалась только во времена СССР, в том числе за счет южнорусских земель. Он также назвал "полным беспределом" объявление русских некоренной нацией на Украине. Параллельно еще в Донбассе под аплодисменты Запада начали истреблять русских, продолжил он.

Кроме того, по мнению главы государства, решений по воссоединению Крыма с РФ в 2014 году не было бы при условии, если бы на Украине не устроили госпереворот.



Российские следователи рассказали, как Киев готовил наступление на Донбасс