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Украина не сможет захватить Крым, Донбасс, Запорожье или Херсон, она, наоборот, может потерять еще больше территорий. Об этом бывший американский дипломат Час Фриман заявил в интервью Youtube-каналу Dialogue works.

По его словам, если состоятся переговоры Москвы и Киева, то они будут проходить не на условиях Украины. Он подчеркнул, что предыдущие договоренности между странами были гораздо выгодными вариантами для украинского правительства.

Экс-дипломат добавил, что с правительством в Киеве уже нельзя согласиться, потому что "пролилось слишком много крови".

"Все дошло до того, что само существование Украины стоит на кону", – заключил Фриман.

Ранее экс-разведчик США Скотт Риттер сказал, что Запад будет настаивать на том, чтобы Киев сел за стол переговоров. При этом украинской стороне придется уступить часть земель, поскольку ВСУ не могут взять их под свой контроль.

Между тем Владимир Путин заявил, что Россия никогда не имела ничего против мирного урегулирования конфликта на Украине. По его мнению, украинская сторона "выбросила в печку" стамбульские договоренности и не хочет вести переговоры.

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